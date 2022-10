HERZLICH WILLKOMMEN AUF UNSERER HOMEPAGE!

Familie Zwanzinger und das gesamte Team begrüßt Sie recht herzlich!

Unsere Öffnungszeiten sind:

Montag - Donnerstag: 07:00 - 12:00 u. 12:30 - 16:30

Freitag: 07:00 - 12:15

Mit der neuen S1 Wiener Außenschnellstraße und

der A5 Nordautobahn ist die Tischlerei direkt über die

Abfahrt Eibesbrunn schnell und einfach erreichbar.

PKW Parkplätze und LKW Zufahrten sind vorhanden.

Ein Traditionsbetrieb im neuen Gewande.....

Mehr als 100 Jahre wechselvoller Vergangenheit haben unser Unternehmen geprägt.

Gegründet als Familienbetrieb in der Wiener Vorstadt, überstand die Tischlerei Unterleuthner alle Herausforderungen der ersten Hälfte des vorherigen Jahrhunderts.

Über Jahrzehnte wurden unzählige junge Menschen in das edle Handwerk der Holzbearbeitung eingeweiht. Sie blieben oftmals über viele Jahre dem Haus Unterleuthner erhalten.

Diese Firmentreue überzeugte zahlreiche private Kunden, große Institutionen und öffentliche Körper-schaften, über viele Jahrzehnte ebenfalls unserem Unternehmen die Treue zu halten.

Seit den 1970er-Jahren führte Herr Herbert Hagen mit der letzten Erbin der Familie Unterleuthner den Betrieb. In erfolgreicher Partnerschaft mit Herrn Zwanzinger wurde über viele Jahre hinweg, durch geschickte und weitsichtige Übernahmen, das Unternehmen zur heutigen Größe mit ca. 45 Mitarbeitern erweitert.

Aus wirtschaftlichen und ökologischen Überlegungen wurde der Firmenstandort im

Jahre 2000 in das Wiener Umland verlegt. Wobei am Beginn des 21. Jahrhunderts vorrangig das Augenmerk auf weitere Produktionsverbesserungen und innovative Erneuerungen lag.

Im Jahre 2010 übernahm Herr Christian Zwanzinger die alleinige Leitung des Hauses Unterleuthner.

In seinem Bestreben um fortführende Produktqualität und Kundenzufriedenheit wird er von unserem Prokuristen, Herrn Andreas Zwanzinger unterstützt.

Am Rande der Großstadt, durch neue Verkehrswege gut angebunden, stellt sich das Unternehmen Unterleuthner nunmehr den Herausforderungen der nächsten Jahrzehnte.

Im Jahre 2013 folgte der große Zubau der neuen modernen Lackieranlage mit separatem Trockenraum und einem neuem Holzplatz. Dieser Schritt war ein wichtiger Bestandteil für die Zukunft des Unternehmens.

Anfang 2016 modernisierten wir unseren Maschinenpark mit einer neuen Kantenanleimmaschine und einer neuen liegenden Plattensäge samt Plattenkran.

